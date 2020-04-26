شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1307.39 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 4.9 مليون سهم بقيمة 475.8 ألف دينار بحرينى. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.66% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.92%. وكان المؤشر العام لبورصة البحرين، قد تراجع خلال جلسات الأسبوع الماضى، بنسبة 0.41% خاسراً 5.39 نقطة ليغلق عند 1307.59 نقطة، بحجم تداول 14.59 مليون سهم 2.58 مليون دينار بحرينى. وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 3.7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 8.97%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 10.43%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.