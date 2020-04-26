شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.88% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.88% رابحاً 35.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1926.56 نقطة، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 222.8 مليون سهم محققة ما قيمته 160.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3120 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 27 سهماً، فيما انخفضت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.98%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.59%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، فيما تراجع قطع الاتصالات بنسبة 2.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.21%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 12.27%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 8%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.39%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 16.4 مليون ورقة بقيمة 20.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.36%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة يونيكاى للأغذية، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وإبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019.

كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم مانع محمد سعيد الملا، أسامة إبراهيم صديقى، عبد الله عيسى الزعابى، ماجد عبد الكريم جلفار، مشعل محمد موسى، سالم سلكان عمران العويس، عادل صالح محمد آل على، ووافقت الجميعة أيضاً على استمرار الشركة فى نشاطها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر حتى اجتماع الجمعية التالى.

كما أعلنت شركة دار التكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية، وتمت الموافقة على مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وتم مراجعة واعتماد تأثير مدققى الحسابات للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، كما تم طلب إضافة بنج من بعض المساهمين والذين يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة، بالموافقة على قيام الشركة بالاستحواذ على شركتى نور للتكافل ونور للتكافل العائلى من نور بنك ومجموعة نور للاستثمار، بقيمة 215 مليون درهم.

وأعلنت شركة غلفا للمياه المعدينة والصناعات التحويلية، عن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح بما لا يجاوز ضعف رأس الماال المصدر استناداً لنص الفقرة 2 من المادة 193 من قانون الشركات التجارية من 40 مليون درهم إلى 80 مليون درهم، وذلك بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال المصدر إلى ما لا يجاوز 40 مليون درهم وذلك فى حدود رأس المال المصرح به الحالى والموافق عليها، والموافقة على بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة التابعة غلفا للتجارة العامة بمساحة 468.61 متر مربع.