شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 26 حتى 30 أبريل الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من: بنك البلاد، الأحساء، سابتكو، اعمار، أميانتيت، الدريس، طباعة وتغليف، أسمنت تبوك، صافولا، سبكيم العالمية، تبوك الزراعية، وقت اللياقة، ساكو.

وتبحث الجمعية العمومية لبنك البلاد، اليوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 375 مليون ريال، بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 ريال للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة إعمار المدينة الإقتصادية، يوم الإثنين، الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2020، والربع الأول من عام 2021، وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة الأحساء للتنمية، يوم الإثنين، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، وتحديد أتعابه.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، يوم الإثنين، توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، يوم الثلاثاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بقيمة 90 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة السعودية للطباعة والتغليف، يوم الثلاثاء، تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية لمجموعة صافولا، يوم الأربعاء، في توزيع أرباح عن العام المالي 2019، بقيمة 160.2 مليون ريال، بما يُعادل 0.30 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% إلى قيمة السهم الاسمية.

وتناقش الجمعية العمومية شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، يوم الخميس، ما تم توزيع من أرباح عن العام 2019 بقيمة 73.529 مليون ريال، بما نسبته 14.04% من رأس مال الشركة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، يوم الخميس المُقبل، مُقترح شراء الشركة لعدد يصل إلى 73,126,989 سهماً من أسهمها أو ما يعادل 9.97% من أسهمها البالغ عددها 733.3 مليون سهم، على أن يتم تخصيصها كأسهم خزينة.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، يوم الخميس، مُقترح الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019.