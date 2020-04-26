شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تعلن عن إقفال طرح أبريل لصكوك محلية بـ5.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.55 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1.3 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الثانية بقيمة 4.2 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

وكشفت الوزارة في وقت سابق عن انتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.