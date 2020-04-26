شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يبحث فرص استثمارية في أربعة مجالات أبرزها "الطيران" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق السيادي السعودي يتفقد فرصاً للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه.

وأشار إلى أن فرصاً استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

Advertisements

وكشف صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق هذا الشهر، عن تكوين حصة تبلغ 8.2% في كارنيفال كورب، ما رفع أسهم مشغل الرحلات البحرية نحو 30%، فضلاً عن حصص في أربع شركات نفط أوروبية كبيرة.

ويدير الصندوق أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار، وله حصص في "أوبر" وشركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز.

وقام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) مؤخراً، بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.