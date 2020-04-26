شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت فول بـ458 مليون جنيه فى يناير الماضى استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفول أحد العناصر الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان، وخاصة وجبات السحور، وبالتالى تحظى هذه الوجبة بأولوية كبيرة بين المصريين، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وفى هذا الإطار، قدرت بيانات حكومية، إجمالى الواردات المصرية من الفول بنحو 458 مليون جنيه، موزعة بين نوعين من الواردات من الفول حسب البند الجمركى، وهما الفول العريض والفول الصغير لغير البذار، وأيضا واردات الفول العريض والفول الصغير اليابس.

وبلغت الواردات من الفول العريض والفول الصغير لغير البذار، نحو 14 مليون و810 ألف دولار، توازى 236 مليون و960 ألف جنيه "16 جنيه متوسط سعر الدولار"، وذلك فى شهر يناير الماضي، مقابل 27 مليون و667 ألف دولار، توازى "442 مليون و672 ألف جنيه، بتراجع بلغ 12 مليون و857 ألف دولار " 205 مليون و712 ألف" فى الشهر المماثل من العام الماضى 2019.

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ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الفول العريض والفول الصغير اليابس بلغت قيمتها 13 مليون و850 ألف دولار "221 مليون و600 ألف جنيه" فى يناير الماضي، مقابل 27 مليون و382 ألف دولار" 438 مليون و112 ألف جنيه" فى الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 13 مليون و532 ألف دولار "216 مليون و512 ألف جنيه".

وسجلت الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي، نحو 5 مليار و32 مليون دولار مقابل 6 مليار و52 مليون دولار فى نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

وتضم قائمة الواردات التى انخفضت قيمتها نحو 9 سلع خلال شهر يناير الماضى، ومن أبرز هذه الواردات منتجات البترول وسجلت 348 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34%، يليها الواردات من مواد أولية من حديد وصلب وبلغت وارداتها 260 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها 28.9%.