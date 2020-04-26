شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.97% بما يعادل 63.43 نقطة، في ظل محاولاته تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ولكن يظل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، مستهدفاً مستوى الدعم 6,347.89، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 6,800.00.