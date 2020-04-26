شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.26% بما يعادل 0.18 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 13.39، طيلة ثبات المقاومة 15.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.39 ومستوى المقاومة 15.36.