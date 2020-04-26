زين السعودية يحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي – تحليل صباحي – 26-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات وبمحاذاة خط يمل رئيسي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.04 نقطة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.00، طيلة ثبات الدعم 10.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 ومستوى المقاومة 12.00.
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