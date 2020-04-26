شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.20 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 56.80، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 51.00 استعداداً لكسره. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.00 ومستوى المقاومة 56.80.

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