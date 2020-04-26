شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاَ من تشبعه البيعي بها، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 28.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.65 ومستوى المقاومة 31.15.
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