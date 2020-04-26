شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أمانة للتأمين (8310) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 1.00 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة، ولكن بالرغم من ذلك يظل يتحرك بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 9.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.51 ومستوى المقاومة 11.50.