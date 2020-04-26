شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 7.97، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، مع محاولته في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 7.97، ليستهدف مستوى الدعم 7.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.20.