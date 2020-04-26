شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.25% بما يعادل 0.44 نقطة.

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لهذا أمام السهم فرصة قوية لتحقيق المزيد من الارتفاعات التصحيحية الحذرة بتداولاته القادمة، فطيلة ثبات الدعم 3.06، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.08 ومستوى المقاومة 14.82.