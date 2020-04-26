شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الرياض (1010) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.02، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.02 ومستوى المقاومة 16.32.