شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاهلى للتكافل (8130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.88% بما يعادل 0.38 نقطة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 18.98، طيلة ثبات المقاومة 22.14.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.60 ومستوى المقاومة 22.14.