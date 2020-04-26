«مالية الوطني» تناقش 145 مادة لـ 4 مشروعات قوانين اتحادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد سعيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة حققت منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2019 حتى الآن، إنجازات عدة تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية.

وأوضح أن اللجنة عقدت خلال خمسة أشهر، 18 اجتماعاً منها (4) اجتماعات «عن بعد» .، ناقشت خلالها 145 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية، وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /‏12 /‏2018، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، كما ناقشت خلال تلك الفترة موضوعاً عاماً بشأن «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية». وأضاف بأنه تم الانتهاء من التقارير النهائية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وتم رفعهما للمجلس، تمهيداً لمناقشتهما خلال الجلسات المقبلة.

وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، يتضمن مشروعي قانونين اتحاديين تعمل على مناقشتهما هما: مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى موضوع عام بشأن «سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة».