شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 29.7 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.042 مليار ورقة، بقيمة 193.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 548.4 مليون ورقة بقيمة 546.5 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بحجم تداول 480.4 مليون ورقة بقيمة 217 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 275.4 مليون ورقة بقيمة 40.1 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 195.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 98.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 169.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 46.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والترفيهية بحجم تداول بلغ 67.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 16.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 58.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 18.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 6.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 39.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 910.3 ألف ورقة منفذة بقيمة 2.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 11.1 ألف ورقة بقيمة 573.5 ألف جنيه.

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وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 10120.46 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.44% عند مستوى 1146.06 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعا بنحو 1.02% مغلقًا عند مستوى 1095.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعا بنحو 0.13% مغلقًا عند مستوى 11786.05 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 710.14 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 553.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 291.3 مليار جنيه إلى 291.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 166.9 مليار جنيه إلى 168.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 458.2 مليار جنيه إلى 459.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.