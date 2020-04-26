شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 26-04-2020

انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق منخفضا الخميس الماضي عند مستوى 0٫786 ريال، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 0٫915 ريال، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫65 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫92 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.73 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط