شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفرو أسيوى: خفض الغاز يزيد تنافسية الصناعة المصرية فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين "الأفرو آسيوى"، أهمية زيادة تنافسية الصناعة المصرية فى ظل الظروف الراهنة التى أثرت بشكل كبير على حركة الاستثمار والتجارة فى كل دول العالم تقريبا .

أضافت حنان طاهر لـ"الخليج 365" أن الاتحاد يتحرك بالفعل لجذب استثمارات أفريقية وآسيوية جديدة لمصر، مما يعزز من تعميق العلاقات البينية بين مصر ودول القارتين، لافتة إلى أن من أبرز عوامل جذب الاستثمار، هو تقديم حوافز ومزايا للمستثمرين وعلى رأسها سعر الطاقة المناسب والمنافس فى الوقت نفسه .

وأشارت حنان طاهر، إلى أن هناك منافسة كبيرة فى المنطقة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وبالتالى من المهم دخولنا لحلبة المنافسة من خلال تخفيض أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز، ولا سيما أننا نمتلك حاليا فائضا كبيرا من الغاز .

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أوضحت أن خفض سعر الغاز سيؤدى إلى أمرين الأول زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى والمحبة على السواء، والثانى زيادة التنافسية لمنتجات الشركات المصرية فى السوق العالمى.

ولفتت إلى أن الشركات الصناعية تحصل على الغاز بأسعار تقل كثيرا عن السعر المصرى للغاز، والذى تم تخفيضه الشهر الماضى ليصل نحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو حاليا أكثر من ضعف سعر الغاز العالمى والذى يشهد تراجعا كبيرا تزامنا مع تراجع أسعار النفط .

وأكدت أن خفض سعر الغاز لشركات مصر كفيل بمنحها حصص أكبر فى سوق التصدير، بخلاف التحسن فى مؤشرات تلك الشركات مستقبلا.