شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 37 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 33 فلس، بالتزامن مع نجاح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 40 فلس كمستوى أول ثم 46 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى33 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.5 بينما مستوى المقاومة هو 37.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد