شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الخميس منخفضا عند مستوى 87٫20 فلس، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، كما تراجع السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 80 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 95 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 86.2 بينما مستوى المقاومة هو 89.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط