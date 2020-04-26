شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسيكو للصناعات (ACICO) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاق الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 114 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 105 فلس كمستوى أول ثم 96 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 110.0 بينما مستوى المقاومة هو 114.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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