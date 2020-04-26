شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي وهو ما اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الحالي، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض لمستويات قد تصل الى 172 فلس كمستوى أول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 180.0 بينما مستوى المقاومة هو 188.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط