شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 49٫20 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 51 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 45 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.5 بينما مستوى المقاومة هو 52.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط