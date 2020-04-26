شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS)يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 5٫20 ريال، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 5٫10 ريال، مكون بذلك نموذج القاع الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند 5٫60 ريال والذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5٫1 وبين مستوى المقاومة هو 5.4 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد