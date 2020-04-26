شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫29 ريال مرتفعا، وبالتزامن مع نجاح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0٫28 ريال، مما كون معه نموذج الراس والكتفين المقلوب وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 0٫37 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫26 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.28 وبين مستوى المقاومة هو 0.31 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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