شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 2٫35 ريال، متجاوزا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 2٫45 ريال كمستوى أول ثم 2٫54 ريال كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 2٫20 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.30 وبين مستوى المقاومة هو 2.45 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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