شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3٫913 ريال نهاية تداولات الخميس الماضي، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 3٫75 ريال كمستوى أول ثم 3٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.70 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط