شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس المؤشر منخفضا عند مستوى 5025 نقطة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4500 نقطة خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,981 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,069 نقطة
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