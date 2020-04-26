شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8473 نقطة، وذلك على خلفية اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويتداول المؤشر حاليا بالقرب من الحد السفلي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8200 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,415 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,531 نقطة
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