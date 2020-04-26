الأسهم في مربّع التفاؤل مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

يتفاءل المستثمرون في أسواق المال المحلية مجدداً، بأسبوع آخر من الارتفاع، بعدما حققت الأسواق أداء إيجابياً الأسبوع الماضي، فيما تجمعت الآن أسباب التفاؤل المحلية والدولية، فالنفط خرج من دائرة الانهيار التام مستعيداً مزيداً من الاستقرار، والأسهم الأمريكية تتمسك بالارتفاع بدعم مزيد من التحفيز، فيما بات تأثير الاستثمار الأجنبي السلبي شبه منتفٍ، ما ترك الساحة للاستثمار المحلي.

ومن شأن التخفيف الجزئي لمنع التنقل في دبي، وخطط إعادة فتح الأسواق ومراكز التسوق جزئياً في الإمارات، أن يدعم حالة التفاؤل، لتواصل الأسهم المحلية الصمود البناء، استمراراً للارتفاعات التي تحققت الأسبوع المنصرم، والتي تجاهلت بشكل عام التراجع التاريخي في أسعار النفط يوم الاثنين.

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وتترقب الأسهم مزيداً من النتائج السنوية للشركات المدرجة، والتي قد تدعم ثقة المستثمرين إذا ما جاءت النتائج أفضل من التوقعات.

ولا تزال الأسواق تراهن على المستويات المغرية للأسعار وعودة الاستثمار الأجنبي مع بدء تخفيف قيود العزل في أوروبا وأمريكا.

وينظر العديد من الخبراء إلى الأسعار الحالية على أنها فرصة المستثمرين أصحاب الاستراتيجيات طويلة الأمد، ويدعم ذلك دخول صندوق المليار درهم الذي أطلقته أبوظبي للأسهم، فيما يتواكب ذلك مع إدراج 7 مليارات دولار؛ سندات أبوظبي السيادية في سوق أبوظبي اليوم أيضاً.

وبينما لا تزال أسعار النفط تهيمن على الأجواء، إضافة إلى عودة الأسهم المحلية للارتباط بحركات نظيراتها العالمية، فإن التفاؤل يكمن في المحفزات الحكومية، لاسيما حزم الدعم التي قدمها «المركزي» لقطاع المصارف والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كشف المركزي عن استخدام 60% منها، ما يعد تقدماً كبيراً نحو ضخ 50 مليار درهم في الاقتصاد قريباً.