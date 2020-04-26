«غرفة عجمان» تستضيف برنامج «التفــاوض الفعـــال وقــت الأزمـــات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان البرنامج التدريبي عن بُعد «التفاوض الفعال وقت الأزمات»، قدم البرنامج المستشار وخبير ريادة الأعمال هزاع إبراهيم المنصوري، بمشاركة عدد من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع.

استهل البرنامج بنبذة حول البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، قدمها محمد اليوسفي خبير مشاريع في وزارة الاقتصاد، استعرض خلالها دور البرنامج في توفير باقات تدريبية وورش عمل متخصصة موجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وأكد للمشاركين أهمية استدامة أعمال تلك المشاريع والتي تعد عصب الاقتصاد، مشيداً بالتعاون الفعال بين البرنامج والجهات المعنية في طرح مواضيع متخصصة تتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة في استمرارية أعمال المشاريع. هذا وتطرق مقدم البرنامج هزاع المنصوري، إلى أهمية التفاوض لحل التحديات وتسوية المعاملات وإنشاء اتفاقيات، بهدف إيجاد حلول والحصول على المزيد من المميزات إلى جانب الإعفاء من بعض الشروط المترتبة بمختلف أنواعها، كما حدد عدة نقاط مهمة قبل التفاوض منها تحديد موضوع التفاوض والهدف منه والنتائج المتوقعة والمرغوبة وتجهيز أدوات المساندة لدعم عملية التفاوض وضرورة مفاوضة صاحب القرار من الجهة الأخرى.

وأكد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، أهمية البرنامج ودوره في التعرف على آليات التفاوض الفعال وقت الأزمات.