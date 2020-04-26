«المسعود» تعلن استمرار خدمة تعقيم السيارات مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة المسعود للسيارات، استمرار تقديم خدمة تعقيم المركبات مجاناً بعد الانتهاء من خدمات الفحص والصيانة المجدولة، وذلك قبل تسليم المركبة للعميل، في إطار مساعيها للحفاظ على الصحة العامة للمتعاملين.

وأكد أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود في تصريح ل«الخليج» أن حملة «وقاية» التي تم إطلاقها مؤخراً شملت جميع شركات وأقسام مجموعة المسعود إضافة إلى مراكز الخدمة التابعة لها، حيث قدم قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات خدمة تعقيم السيارات المجانية لجميع العملاء، للمساهمة في تعزيز الإجراءات الوقائية من البكتيريا والجراثيم وحرصاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.