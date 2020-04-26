شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صادرات السيراميك 22% ومذكرة تطالب بتأجيل سداد الالتزامات لـ3 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت صادرات السيراميك، خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 22% لتسجل 31 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى، بسبب تراجع الطلب الخارجى جراء تفشى فيروس كورونا.

وكشف شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، تراجع الطلب على السيراميك خارجيا، وهبوط الصادرات من السيراميك بصورة ملحوظة، خاصة للسوق الليبى والذى سجل تراجع بنسبة 25% بالربع الأول من 2020.

وأشار إلى تقديم مصانع السيراميك مذكرة رسمية لكلا من وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتأجيل سداد التزامات الغاز والكهرباء والضرائب لمدة 3 أشهر، بسبب فيروس كورونا وتراجع مبيعات المصانع بصورة ملحوظة.

Advertisements

وقال عفيفى لـ"الخليج 365"، إن مصانع السيراميك ملتزمة التزام كامل بالمحافظة على كافة العمالة لديها، مضيفا: "لن نفرط فى عامل أو فنى لأن عمالة القطاع الصناعى هى عمود الإنتاج أولا، وكذلك مدربة على مستوى عالى ومن ثم لا يمكن تسريحهم، فالجميع ملتزم بدفع رواتب الجميع، بما فيها العمالة التى لا تشارك فى العملية الإنتاجية نظرا لظروف تقليل الإنتاج".

وأشار رئيس شعبة السيراميك، إلى أن الطلب على السيراميك بالسوق الداخلى تراجع بأكثر من 70%، نتيجة توقف عدد من المشروعات بسبب الظروف الحالية، الأمر الذى دفع المصانع لتقليل طاقتها الإنتاجية إلى ما دون الـ50 %، لأنه يتم الإنتاج وتخزينه فى الفترة الحالية، ومن ثم المخازن لم تعد تكفى لذلك الجميع خفض إنتاجه.

وطالب "عفيفى"، وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع التدخل فى أسرع وقت لدى وزراء المالية والبترول والكهرباء، لتأجيل سداد التزامات المصانع، لأن الجميع ملتزم بدفع الرواتب بصورة منتظمة ولابد من معاملة القطاع الصناعى أسوة بالسياحة، لأن الصناعة توفر ملايين فرص العمل.