«بورصة نيويورك» تخطط لإعادة فتح قاعتها على مراحل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط بورصة نيويورك، لإعادة فتح قاعات التداول الأيقونية الخاص بها، والتي تم إغلاقها بسبب مخاوف فيروس كورونا، وفي أقرب وقت ممكن من دون تحديد مواعيد لذلك، وفقاً لمصادر عاملة في البورصة.

غير أن فاريل كرامر، المتحدث باسم البورصة قال في بيان مقتضب: «ستعيد بورصة نيويورك فتح أبوابها للأعمال عندما نتمكن من القيام بذلك مع تقليل المخاطر ودون زيادة الضغط على أنظمة الرعاية الصحية المحلية». و عقدت بورصة نيويورك (NYSE)، المملوكة لشركة «إنتركونتيننتال إكستشينج»، مؤتمراً عبر الهاتف مع الموظفين والمتداولين الذين يعملون في القاعات يوم الأربعاء لمناقشة إعادة الفتح، لكنهم لم يحددوا أي تواريخ، وفقاً لشخصين شاركا في المكالمة.

وقالت المصادر إن البورصة تعتزم إعادة فتح التداول في القاعة على مراحل، ومراقبة كل من يدخل شارع «وول ستريت» رقم 11 الشهير في مدينة نيويورك.

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تعد بورصة نيويورك من الخدمات الأساسية ويمكنها فتح أبوابها، وفقاً لقرارات مدينة نيويورك، لكنها اتبعت نهجاً حذراً.

أعلنت بورصة نيويورك في 18 مارس، أنها ستغلق قاعات التداول مؤقتاً وستنتقل إلى التداول الإلكتروني بالكامل لأول مرة في تاريخها الذي يمتد إلى 228 عاماً، بعد أن ثبت إصابة موظف فيها ب«كوفيد-19».

وقال المتداول الشهير في البورصة بيتر توخمان في 25 مارس/آذار على «تويتر» أنه مصاب بالفيروس قبل أن يعلن في 21 إبريل/نيسان تعافيه وأنه «يتلهف للعودة إلى العمل».