«أشغال الشارقة» تنفذ محفزات لاستمرارية الأعمال فـي مشاريعها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة تؤمن بدورها بضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالإنشاء والعمران، وضمان تقديم الخدمات لكل شرائح المتعاملين، من أفراد وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، في ظل ما يمر به العالم من تداعيات بسبب انتشار فيروس كورونا وفق بيئة عمل تمكينية عن بعد.

وأشار إلى أن الدائرة تتابع ما يزيد على 400 مشروع قيد التنفيذ وتتنوع المشاريع ما بين مشاريع إنشاء وصيانة وتسويات ترابية وتوريد وتأثيث وتقنية معلومات تخدم كافة مناطق ومدن الشارقة، خلال هذه المرحلة، فضلاً عن استمرارية الأعمال في أعمال الصيانة الدورية التشغيلية لما يزيد على 360 مبنى حكومياً، تنفذها شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية والعمل ضمن الأوقات المحددة والمصرح بها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وقال: «إن الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، وقد عملنا في دائرة الأشغال على إطلاق محفزات تضمن استمرارية العمل عبر تقديم حزمة من الخدمات عن بعد والإجراءات الوقائية بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع الشركات عن بعد وإصدار أوامر التكليف رقمياً، وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات بما يلبي التطلعات ويحقق طموحاتهم».

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وتطبق الدائرة عدداً من المحفزات لضمان تقديم الخدمات، مثل ضمان سرعة تقديم ما يزيد على 10 خدمات إلكترونياً، على مدار الساعة، وتطبيق نظام التسلم الابتدائي عن بعد، حيث أصبح بالإمكان تسليم المشاريع ابتدائياً من المقاولين ومتابعة الالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع من خلال المتابعة عن بعد واعتماد تسليم المشاريع. وأضاف: «نتطلع إلى ضمان عدم تأثر سير أعمال المشاريع العمرانية وتخفيف تأثر الجدول الزمني بالظروف الراهنة. وضمان صرف دفعات المشاريع وتسهيل إجراءات الضمانات على شركات المقاولات، وتقليل نسبة محجوز الصيانة عليها بما لا ينعكس تأثيره على جودة المشاريع، ويضمن للشركات إمكانية الاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب المخطط له.

وأكدت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني أن الدائرة بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة تقوم بتعقيم مشاريعها دورياً وفق خطط ممنهجة ومدروسة. استمرت أعمال التعقيم باستخدام مواد ذات جودة عالية وكادر مؤهل تم تزويده بجميع اشتراطات ووسائل السلامة واستخدام معدات وأدوات مختلفة ومتعددة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدائرة بالتعاون مع مختلف الجهات على صحة وسلامة المجتمع.

وأشارت الرند إلى أن متابعة عمل الفرق عن بعد تعكس دور الدائرة في تفعيل هذا النظام لإنجاز مهامها واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتعزيز منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها لتوفير الخدمات وأداء المهام بصورة تختصر الوقت والجهد وتحقق إنجازاً أكبر في العمل، حيث قامت بترسيخ نهجها في هذا التحول من خلال متابعة أعمال الإنشاء والإجراءات الاحترازية المتبعة.