شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مراكز تسوق تفتح أبوابها و«دبي مول» الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
افتتحت 6 مراكز تسوق أبوابها في دبي، أمس السبت، بشكل جزئي، فيما أعلن «دبي مول» أنه تجري الاستعدادات للترحيب مجدداً بالمتسوقين من يوم الثلاثاء، بينما قال «وافي مول» إنه يستعد لافتتاح أبوابه للمتسوقين اليوم الأحد.
وافتتحت أمس، مراكز مجموعة «ماجد الفطيم»، «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، جزئياً بعد قرار تخفيف قيود حركة التنقل، تزامناً مع حلول شهر رمضان.
وفتحت «مجموعة الفطيم» أبواب مركزي «دبي فيستيفال مول» و«فيستيفال بلازا» أمس، كما بدأ «برجمان سنتر» استقبال الزائرين وفقاً للشروط، بعد مرور شهر على الإغلاق في إطار إجراءات منع تفشي «كورونا».
وتم تخفيض ساعات العمل في مراكز التسوق لتصبح بين 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه والكثير من الخدمات مغلقة.
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