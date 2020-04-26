تمويلات البنوك «تأجيل» لتحديات كورونا.. ماذا بعد؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

يشغل ذهن المقترض اليوم في الإمارات كما في أصقاع الأرض هم أساسي وهو، ماذا بعد؟ ماذا بعد انتهاء فترة تأجيل التزاماته المصرفية سواء حصل على موافقة ل 3 أشهر أو أكثر؟ كيف سيمكنه سداد ما عليه من التزامات تأجل موعد تحصيلها؟ والهم هذا يشغل عملاء البنوك من الشركات والأفراد على حد سواء، فمن الصحيح أن البنوك وفرت، بناء على توجيهات المصرف المركزي ودعم سخي من طرفه، مهل سداد دون فوائد إضافية أو رسوم تصل إلى نهاية العام الجاري، لكن السؤال ما زال يفرض نفسه ملحاً من جديد، ماذا بعد انقضاء هذه المهلة؟ وكيف سيتسنى للمقترض سداد الدفعات المترتبة عليه؟

وقال عملاء أفراد إن الدعم سخي بلا أدنى شك، لكنهم تساءلوا كيف يمكن أن يتسنى لهم سداد الدفعات المستحقة والتي تأجلت لعدد من الأشهر، لكنها لم تسقط الأعباء عن أكتافهم التي بدأت ترهقها حمولات إضافية تتمثل في الإيجارات والأقساط وتكلفة المعيشة المعتادة خلال فترة العزل في الوقت الذي حصل فيها العديد منهم على إجازات غير مدفوعة أو فقدوا كلياً مصادر أرزاقهم.

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وتحدث أحد عملاء البنوك من الأفراد عن التحديات الصعبة التي فرضها عليه قرار شركته بمنحه ومنح الشركة نفسها إجازة غير مدفوعة لثلاثة أشهر في ذات الوقت الذي مازال عليه فيه أن يغطي تفاصيل معيشته الأساسية من رسوم مدارس وجامعات أولاده إلى التكاليف المعتادة للمعيشة في أضيق حدودها والإيجار الذي يتم سحب دفعاته دون أي تأخير. حيرة هذا الشخص تزداد وقلقه يتنامى عندما يفكر في حالة الغموض التي تسود العالم.

ولا حاجة إلى سماع صاحب الشركة، فهمومه تكاد تكون صدى لصوت العاملين لديه، وبدوره لا يعرف ماذا بعد، وسط دفعات لا يستلمها والتزامات لم يعد بوسعه سدادها وسيولة قليلة عليه أن يحسن وإلى أبعد الحدود إدارتها لفترة قادمة قد تكون شهراً أو اثنين، أو قد تطول وتأتي بالمزيد من التحديات.

وقال العملاء إن هناك حاجة حقيقية إلى قراءة أشمل من البنوك، والمزيد من التفهم من خلال طرح مهل سداد أطول أو إعادة جدولة أكبر تراعى فيها ظروف خارجة عن إرادة الجميع، وألا تتردد في تخفيف الأعباء ودعم استمرارية الشركات، للانطلاق إلى مرحلة ما بعد «كورونا».