شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أمريكية مكسيكية كندية لإنعاش قطاع السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعمل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على وضع خطة لإنعاش قطاع صناعة السيارات المتعثر حاليا جراء وباء كوفيد-19، على ما أعلنت الحكومة المكسيكية. وأوضحت المكسيك التي تعول على هذا القطاع الصناعي في بيان أن سلطات الدول الثلاث تعتزم وضع «معايير وخطوط رئيسية وبروتوكولات وشروط ينبغي احترامها لتحقيق الانتقال بنجاح إلى استئناف النشاطات الإنتاجية في صناعة السيارات»، مشددة على وجوب «حماية الصحة». وسيتم توضيح الخطة خلال الأيام المقبلة وستستخدم أيضا لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى غير أساسية متوقفة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

والمكسيك هي من أكبر الدول المصدرة للسيارات في العالم وتضم مصانع لمجموعات مثل فورد وفولكس فاجن وأودي. واحتل قطاع السيارات حيزا كبيرا من المحادثات التي جرت بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا للتوصل إلى وضع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الدول الثلاث التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجورا أعلى لعمال هذا القطاع المكسيكيين.

إلى ذلك، أعلن مكتب الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر أن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو.

والمعاهدة الجديدة التي تحل مكان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الموقعة في 1994 تجمع نحو نصف مليار مستهلك في سوق واحدة.

وقال المصدر نفسه إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ «يمثل بداية فصل تاريخي جديد للتجارة في أمريكا الشمالية». وأُبرمت «اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا» كما تسميها واشنطن، عندما أجبر الرئيس ترامب كندا والمكسيك على العودة إلى طاولة المفاوضات، مهدداً بإلغاء «نافتا» ما لم يتم تحسينها. وكان ترامب ينتقد الاتفاقية السابقة معتبراً أنها تؤدي إلى نقل الوظائف خارج الولايات المتحدة. وفي نهاية المفاوضات، وقعت الدول الثلاث صيغة مبدئية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، طلب الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، إدخال تعديلات عليها.

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وأبرمت مكسيكو الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2019، ثم وقعها الرئيس الأمريكي في كانون الثاني/يناير وصادق عليها برلمان كندا في آذار/مارس.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجوراً أعلى لعمال هذا القطاع المكسيكيين.

كما أدخلت تعديلات على التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية وتسوية النزاعات للمستثمرين، وكذلك فرض تشريعات أكثر صرامة في مجال العمل، تتطلب تعديل قوانين في المكسيك.

وقال مكتب الممثل الأمريكي للتجارة إن الاتفاقية «ستؤمن مزيداً من الوظائف وإجراءات حماية أقوى للعمل وستوسع الدخول إلى الأسواق وتخلق فرصاً جديدة للعمال والمزارعين الأمريكيين».

وأكد لايتهايزر أنّ «الأزمة والانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 يُظهران أنّه يجب على الولايات المتحدة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تسعى إلى زيادة القدرة التصنيعية والاستثمار في أمريكا الشمالية».

ووصف دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بأنه «خطوة رئيسيّة في إطار هذا الجهد».