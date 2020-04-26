«رؤيــة الإمــارات» توفــر حلــول الخدمات التلفزيونية المدفوعة في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قامت شركة «رؤية الإمارات» E-Vision، التابعة لمجموعة اتصالات، بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع «اتصالات مصر» وتمكينها من إطلاق أحدث منصاتها اتصالات TV.

وبناء على هذا التطور ستتيح منصة اتصالات TV لعملائها فرصة التمتع بمشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية، كما يُتيح الترجمة العربية للأعمال الأجنبية. فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التلفزيونية والأعمال الرمضانية التي تتوافق مع الأذواق والفئات العمرية المختلفة، في أي وقت ومن أي مكان، من خلال استخدام أجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة مثل الهواتف المتحركة الذكية أو التلفزيون أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق.

وقال المهندس حميد ساحوه السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤية الإمارات»، «نحن سعداء في شركة رؤية الإمارات بأن نكون طرفاً رئيسياً في هذا المشروع، الذي تسعى اتصالات مصر من خلاله إلى تعزيز مكانتها في سوقها المحلي، وبالشكل الذي يلبي متطلبات عملائها الحالية والمستقبلية».

مضيفاً، «ستعمل شركة رؤية الإمارات على توفير حلول متكاملة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل، التي من شأنها أن توفر لشركة اتصالات مصر المرونة للحصول على المميزات والمهام المتقدمة بسهولة، حيث قامت شركة رؤية الإمارات بتقديم حلول الخدمات التلفزيونية المدفوعة لاتصالات مصر، من خلال توفير أكثر من 109 قنوات تلفزيونية، وأكثر من 13 ألف ساعة تلفزيونية حسب الطلب، بالشراكة مع StarzPlay MBC، وروتانا، وFOX، وART، وGood News 4 ME، والعديد من مزودي الخدمات الآخرين ما يعزز من المنافسة في السوق المصري».

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مؤكداً أنه «سيتمكن عملاء شركة اتصالات مصر من الوصول إلى الخدمة من خلال جميع المنصات والأنظمة مثل Android MobileوTablets وiPhone وiPad وAndroid Set Top Box وPC وMac

وغيرها، وسوف يتم قريباً إطلاق الخدمة عبر التلفزيون الذكي Smart TV. كما أن الحلول المتكاملة من رؤية الإمارات تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل، التي من شأنها أن توفر لاتصالات مصر المرونة للحصول على المميزات والمهام المتقدمة بسهولة».

لافتاً إلى أن التوجه الاستراتيجي لشركة «رؤية الإمارات» يتبلور في «توفير محتوى متميز عالي الجودة، يُعرض على أقوى المنصات وأكثرها فاعلية وتأثيرًا في المنطقة، ما يتيح لمشغلي التلفزيون المدفوع باقات تلفزيونية متميزة، وخدمات تلفزيونية متقدمة، ما يسمح لهذه الشركات المشغلة بالتركيز على أنشطة التسويق والمبيعات الأساسية».

مشيراً إلى أن «رؤية الإمارات تعمل اليوم في الإمارات والسعودية ومصر وباكستان.

وقد استطاعت خلال سنوات عملها، تطوير العديد من الحلول الناجحة التي مكنتها من تلبية متطلبات شركاء الأعمال في مجال ترخيص القنوات التلفزيونية، والحصول على الفيديو عند الطلب، واستراتيجية المحتوى، وحلول الفيديو عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت لكل سوق على حدة».