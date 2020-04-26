شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة العقود الآجلة توقظ المستثمرين الأفراد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاني معظم أسواق العقود الآجلة خاصية تعرف باسم «كونتانجو»، وهي أن أسعار العقود الآجلة تبقى عرضة للتراجع مقارنة مع أسعار العقود الفورية. وغالباً ما يكون سعر العقود الآجلة الخاصة بالأشهر البعيدة أعلى من السعر المحدد للشهر الأقرب بسبب كلفة التخزين.

ينصح خبراء الاستثمار منذ القدم بضرورة أن يدرك المستثمر طبيعة حيازاته، خاصة عندما تتضمن عقوداً آجلة.

وما حصل للصناديق المدرجة المتخصصة في تداول عقود النفط الآجلة، وصندوق النفط الأمريكي مؤخراً، فيه الكثير من العبر للمستثمرين الأفراد الذين يعتقدون خطأ أن تداول هذه الأوعية هو الطريق الأقصر والأكثر أماناً لتحقيق الأرباح من المضاربة الفورية في النقد وأسعار النفط.

لكن الأمور ليست كذلك، ولم تكن كذلك أبداً. فقد كان الغرض من إنشاء الصندوق الأمريكي هو تتبع عقود النفط الآجلة للشهر الأول، وليس سعر البرميل في العقود الفورية، قدر الإمكان.

والواقع أن أسعار النفط الفورية وأسعار عقود الصندوق الأمريكي كانت متقاربة إلى حد معقول إلى أن انهار سوق النفط.

من الناحية النظرية، يعمل صندوق النفط الأمريكي بطريقة بسيطة للغاية. ففي كل شهر، قبل حوالي أسبوعين من انتهاء آجال عقود «الشهر الأول»، يبدأ الصندوق وصناديق مماثلة شراء العقود الآجلة للشهر الذي يليه.

وقد تبدو طريقة جيدة للمضاربة على النفط، لكنها ليست جيدة دائماً بسبب حيازة عقود آجلة، وليس فقط عقود فورية تمثل سعر الخام اليومي.

وتعاني معظم أسواق العقود الآجلة خاصية تعرف باسم «كونتانجو» وهي أن أسعار العقود الآجلة تبقى عرضة للتراجع مقارنة مع أسعار العقود الفورية. وغالباً ما يكون سعر العقود الآجلة الخاصة بالأشهر البعيدة أعلى من السعر المحدد «للشهر الأول» بسبب كلفة تخزين الخام.

وهذا يفرض على صندوق النفط الأمريكي وغيره من الصناديق التخلص شهرياً من العقود الآجلة وشراء عقود الشهر الذي يليها الذي يكون غالباً أعلى، ما يعني أن المستثمرين سوف يخسرون بمرور الوقت.

ومع انهيار الطلب قصير الأجل على النفط، انهارت عقود الشهر الأول (مايو)، وارتفع «الفارق» بين عقود الشهر الأول وعقود الأشهر البعيدة أي عقد يونيو الذي بلغ سعر البرميل فيه 13 دولاراً، و عقد يوليو عند 23 دولاراً. وهذا يعني أن المستثمرين - مثل صندوق النفط الأمريكي - الذين يضطرون للتحول في نهاية المطاف من عقد يونيو إلى يوليو سيضطرون لدفع أسعار أعلى.

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وفي هذه الظروف تصبح الخسائر مؤكدة وتتزايد مع مرور الزمن، خاصة إذا تكررت العملية لعدة أشهر.

وقد تم تصميم هذه الأدوات أساساً لاستخدامها من قبل المتداولين النشطين في الصفقات القصيرة الأجل أو للتحوط حيال هبوط الأسعار،ولا تنفع للاحتفاظ بها على المدى البعيد.

قد لا تكون هذه المعلومات جديدة. لكن الجديد في التطورات الأخيرة أنها شملت مجموعة كاملة من المستثمرين الأفراد «العابرين»، وهم ليسوا على دراية كافية، كما أنها تزامنت مع التوقف المفاجئ في الاقتصاد العالمي بسبب الفيروس، وما نتج عنه من انهيار الطلب العالمي على النفط الذي زاد من الضغوط التي يعانيها القطاع أصلاً بسبب حرب الأسعار.

ويوم الجمعة قبل الماضي، أعلن صندوق النفط الأمريكي أنه سوف يخصص نسبة 20% من حيازاته لعقود الشهر الثاني،ولن يقتصر على عقود الشهر الأول.وأعلن أنه لم يعد قادراً على ضمان تحقيق أهدافه من مجرد تتبع العقد الآجل للشهر الأول.

وتفاقمت الأزمة عندما شهد صندوق النفط الأمريكي تدفقاً هائلاً للأموال الجديدة خلال الأسبوع الذي سبق الانهيار، ما اضطره إلى شراء المزيد من الحصص بزيادة عدد العقود الآجلة التي بحوزته حتى بلغ مجموع حيازاته 25% من إجمالي عقود النفط الآجلة للشهر الأول (مايو).

ومن الطبيعي أن تجذب صناديق التداول في السلع أموالاً جديدة عندما تنخفض الأسعار. لكن الانخفاض هذه المرة في أسعار النفط التي جذبت الكثير من الأفراد الراغبين في المضاربة، كان كبيراً ومتلاحقاً. وتدفقت الأموال من صناديق التحوط التي تتطلع إلى التحوط أو البيع، ومن المستثمرين الأفراد الذين يأملون في الاستفادة من ارتداد أسعار النفط في المستقبل.

ثم أعلن صندوق النفط الأمريكي صباح الثلاثاء بعد الانهيار الكبير أنه أوقف جميع إنشاء الحصص الجديدة في الصندوق، الذي يشتري بحكم صلاحياته التي يحددها القانون،عدداً محدوداً من الحصص، وقد بلغت حدها الأقصى. وحاول الصندوق الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأسواق بزيادة عدد الحصص، لكن الطلب لم يزل معلقاً حتى الآن.

هذا يعني أن صندوق النفط الأمريكي صار أكبر مالك للعقود الآجلة للشهر الأول، وأنه لن يشتري المزيد من العقود الآجلة، على الأقل في الوقت الراهن، ما يفرض ضغطاً إضافياً على أسعار النفط.

أيقظت هذه التطورات الدراماتيكية مختلف الأطراف التي دعا بعضها إلى إعادة النظر في لوائح عمل هذه الصناديق والعقود الآجلة. ودعا محللون المستثمرين الأفراد لتوسيع دائرة اطلاعهم ومعرفتهم بطبيعة الأوعية التي يتداولونها.

وقد صار قطاع الصناديق المدرجة بأكمله موضع تساؤل فيما يتعلق بجهل المتداولين وضرورة إعادة تنظيم القطاع ذاتياً،خاصة وأن الصناديق كلها تتداول أوعية من ضمنها العقود الآجلة في النفط وغير النفط.

* سي إن بي سي