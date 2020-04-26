شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستنفر لدعم السياحة.. و12 مليار يورو لـ «إيرفرانس» و«رينو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة باتخاذ اجراءات لتعويم قطاع الضيافة الفرنسي المتضرر جراء انتشار وباء كورونا، فالمطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها لا تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد فحسب بل أيضا أسلوب حياة للفرنسيين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، استضاف ماكرون لقاءً عبر دائرة فيديو في قصر الاليزيه شارك فيه ممثلون عن القطاع ووزراء في الحكومة لمناقشة الأزمة التي قد لا تنتهي بمجرد رفع فرنسا لاجراءات الإغلاق في 11 أيار /مايو.

وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير إنه سيتم اتخاذ قرار في نهاية شهر أيار /مايو حول موعد إعادة فتح المقاهي والمطاعم في فرنسا، بعد أن ذكرت تقارير أنه قد يسمح لها بفتح ابوابها اعتبارا من 15 حزيران /يونيو.

ويطالب قطاع الضيافة الذي يوظف نحو مليون شخص في فرنسا بإعفاءات ضريبية لعام 2020 وإلغاء الإيجارات لمدة ستة أشهر وتغطية جزئية على الأقل للخسائر التشغيلية.

وقال ماكرون «الفيروس لا يحب أسلوب الحياة الفرنسي لأنه ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الاتصال البشري»، في إشارة الى حب الفرنسيين للتجمع في المقاهي والمطاعم الصاخبة في جميع فترات اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن على القطاع أن يعمل مع الحكومة بشأن مرحلة إعادة الفتح والاجراءات المتعلقة بها.

رؤساء فنادق وطهاة

وشارك في الاجتماع الافتراضي ممثلين عن القطاع ورؤساء فنادق وطهاة فرنسيين مشهورين مثل فيليب اتشيبست وآلان دوكاسي وهيلين داروز وميشال سارانز.

وصرح ايتشيبيست لفرانس برس ان «ما هو على المحك الآن ضمان بقاء جميع المؤسسات، من مطاعم الكريب الى تلك التي تحمل نجوم ميشلان الثلاث».

وتعهد لومير بعد الاجتماع بمنح القطاع مزيدا من الدعم ومضاعفة المساعدات للمؤسسات التي تعاني من مصاعب وايضا توسعة الانتساب الى صناديق التضامن، لكنه سيعلم نهاية الشهر المقبل فقط متى يمكن البدء باعادة الفتح.

Advertisements

وقال «إن الوضع المالي صعب للغاية» بالنسبة الى المتضررين، مضيفا «إنها صدمة نفسية لا يمكن الاستهانة بها ل 246 ألف مطعم في فرنسا». وتابع «سوف نكون معهم عندما يعيدون فتح مؤسساتهم وفي الأشهر التي تلي ذلك».

وتعم فرنسا الكثير من التكهنات المتعلقة بإجراءات رفع الإغلاق اعتبارا من 11 أيار/مايو، مع تزايد المؤشرات على بدء انحسار الوباء اخيرا، لكن دون أن تكون هناك تفاصيل واضحة ووافية حول الخطوات لتحقيق ذلك.

خطّة إنقاذ تاريخية

من جانب مواز، وفي حزمة تاريخية تصل إلى 12 مليار يورو، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن شركة الطيران الفرنسية «إيرفرانس» ستتلقى قروضاً مصرفية ومن الدولة الفرنسية بقيمة 7 مليارات يورو لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن تأميمها ليس مطروحاً. وقال لومير- وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية - إنه تتم حالياً دراسة منح حوالي 5 مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة من الدولة لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.

وأوضح أن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من 4 مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 9% من الدولة، و3 مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه «يجب إنقاذ شركتنا الوطنية»، واصفاً هذه الخطة ب«التاريخية». لكنه شدد على أن تأميم الشركة «ليس مطروحاً».

أما بالنسبة لرينو، فتبلغ قيمة القرض المصرفي نحو 5 مليارات يورو ومضمون بنسبة 90% من الدولة أيضاً. وتواجه «إيرفرانس» وضعاً صعباً بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19.

وقال لومير إن الإجراءات التي أعلنت الجمعة تقررت «لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفاً».

وقالت شركة الطيران في بيان إن «آليات الدعم هذه التي تبقى مرهونة بموافقة المفوضية الأوروبية، ستسمح لمجموعة إيرفرانس- كاي إل إم بتأمين الوسائل لإيرفرانس للقيام بالتزاماتها مع مواصلة تحولها للتكيف في قطاع ستدخل الأزمة العالمية تغييرات هائلة عليه».

وأكد برونو لومير أن هذا الدعم «ليس شيكاً على بياض». وأضاف «حددنا شروطاً لإيرفرانس، شروطاً تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين لذلك يجب عليها أن تبذل جهداً لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح».

وتحدث أيضاً عن «شروط بيئية»، مؤكداً أن «إيرفرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراماً للبيئة في العالم».