شكرا لقرائتكم خبر عن قُبلة حياة للنفط الصخري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ما من كلمة مناسبة يمكن أن تلخص ما جرى في سوق النفط العالمية، منذ فشل اجتماع «أوبك بلس» في فيينا الجمعة 6 مارس 2020، حتى التاسع من الشهر التالي، سوى كلمة فوضى أُريد لها أن تكون خلّاقة في نهاية المطاف، بعد أن تحقق هدفها بالنسبة للأطراف المتنازعة على حصص السوق. جدير بالذكر أن اتفاق «أوبك بلس» (أوبك 14 دولة و10 دول منتجة للنفط غير أعضاء في أوبك)، كان ينص على التزام جميع هذه الدول بإحداث خفض منسق في الإنتاج يبلغ إجماليه 1.7 مليون برميل يومياً، وكان ساري المفعول حتى 31 مارس 2020.

انهيار تفاهمات «أوبك بلس»، حدث نتيجة مطالبة السعودية بزيادة الخفض بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً (ليصبح إجمالي الخفض 3.2 مليون برميل يومياً). وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا. إلا أن روسيا، بضغط من شركاتها النفطية النافذة، لاسيما «روس نفت»، رفضت هذا المقترح، وبررت رفضها بأن هذا الخفض الإضافي هو في مصلحة شركات النفط الأمريكية المنتجة للنفط الصخري ذات الكلفة الإنتاجية المرتفعة.

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فكان أن ردت السعودية على ذلك بإغراق السوق بفائض معروض نفطي (في اليوم الأول من انتهاء اتفاق خفض الإنتاج، 1 إبريل 2020، حمَّلت أرامكو 15 ناقلة نفط بأكثر من 18.8 مليون برميل، وبعد ذلك بأيام، احتفلت بإنتاج قياسي فاق ال 12 مليون برميل يومياً؛ كما قدمت حسومات سعرية مغرية للمشترين في الولايات المتحدة وآسيا). وفي خضم انشغال العالم بفيروس كورونا، كانت الصين تشتري كميات ضخمة بأسعار مغرية من النفط الروسي لتملأ بها مخزونها الاستراتيجي غير المعلن (يقدره الخبراء ب400 مليون برميل، تخطط لرفعه إلى أكثر من 500 مليون برميل).

تبلغ كلفة إنتاج برميل النفط في السعودية حوالي 10 دولارات، فيما تبلغ هذه الكلفة في روسيا حوالي 17 دولاراً. ولذلك فالدولتان بوسعهما مواصلة تنافسهما التزاحمي في الأسواق حتى وإن أثّر ذلك في موازنتيهما العامتين، ما دام سعر البرميل «المحروق» تنافسياً، فوق تكلفة إنتاجه. لكن شركات النفط الصخري الأمريكية لا تقوى على تحمل أعباء هذا «التكاسر» السعري النفطي. لذلك قامت بتعبئة حكومتها من أجل العمل على وضع حد له، وإقناع الطرفين (روسيا والسعودية) بخفض إنتاجهما لإنعاش الأسعار. ويبدو أن اتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل من الرياض وموسكو، قد أثمرت اتفاقاً مبدئياً على وقف هذه «الحرب النفطية»، وخفض الإنتاج. كما بدا أيضاً أن موسكو حصلت على وعد من واشنطن بالمشاركة في حصص التخفيض الجديدة. لكن تراجعاً أمريكياً في اللحظة الأخيرة، فضلاً عن عدم اتفاق نهائي على التقسيم الجديد لحصص الخفض بين موسكو الرياض، تسبب في تأجيل اجتماع الرياض ل«أوبك بلس» إلى 9 إبريل.

الاجتماع عقد كما كان مقرراً وكما كان متوقعاً، خرج باتفاق، إنما اتفاق مبدئي على خفض بحجم 10 ملايين برميل، ستتقاسم نصفه روسيا والسعودية. واشترطت السعودية انضمام المكسيك للاتفاق لاستكمال الالتزام الجماعي بحصص الخفض.

ولكن ماذا عن مشاركة الولايات المتحدة في اتفاق الخفض؟ فالحال، أنه كما أدركت الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك، وعلى رأسها روسيا، أنه لم يعد من الإنصاف بمكان أن تتحمل أوبك وحدها عبء المحافظة على سعر مناسب (للمنتجين والمستهلكين على السواء) للبرميل.. هذا العبء المتمثل في التضحية بجزء من طاقاتها الإنتاجية، فيما هم يتنعمون بحصص إنتاجية مفتوحة، حيث اقتنع بعض هؤلاء المنتجين، وفي مقدمتهم روسيا، بالانضمام إلى أوبك في هذا الجهد الذي أثمر ذلك السعر «المناسب»؛ فقد آن الأوان لأن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والنرويج، والبرازيل، تحديداً، جزءاً من هذا العبء، بالتشارك مع «أوبك بلس». فمن غير المعقول أن تنتج أمريكا دون حساب، فيما تضحي «أوبك بلس» بجزء من حصتها السوقية لصالح شركات النفط الأمريكية.

وأمريكا، وشركات إنتاج نفطها الصخري، بحاجة أكثر من بقية أعضاء أوبك بلس، لمثل هذا الاتفاق، بالنظر إلى فارق الكلفة الكبير لسعر الإنتاج.

* كاتب بحريني