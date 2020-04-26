شكرا لقرائتكم خبر عن 25.5 مليار دولار صافي التخارج من صناديق أسهم الأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات من «إي.بي.إف.آر» بأن المستثمرين سحبوا 7.4 مليار دولار من صناديق أسهم الأسواق الناشئة في آخر أسبوع، وهي أكبر وتيرة أسبوعية منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما يعود لأسباب منها الانهيار في أسعار النفط.
وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من صناديق سندات الأسواق الناشئة بلغت 721.6 مليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي صافي التخارجات على مدار الأسابيع الثمانية المنقضية إلى أكثر من 54 مليار دولار. وبالنسبة لصناديق أسهم الأسواق الناشئة، كان هذا عاشر أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات، بإجمالي 25.5 مليار دولار في تلك الفترة.
وقالت إي.بي.إف.آر عن أسواق الصناديق الناشئة «أضر هبوط حاد في أسعار النفط بمعنويات المستثمرين تجاه هذه الفئة من الأصول»، مضيفا أن تخارجات الأسبوع الماضي كانت الأكبر منذ الربع الثالث في 2015.
ومددت الصناديق التي تركز على الأسهم الجنوب أفريقية أطول سلسلة تدفقات لها منذ أوائل النصف الثاني من العام الماضي. لكن ذلك طغت عليه تخارجات من صناديق تركز على منتجي النفط، بما في ذلك السعودية وروسيا. وعالميا، قالت إي.بي.إف.آر إن أكثر من 126 مليار دولار تدفقت إلى صناديق أسواق المال.
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