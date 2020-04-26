«ستانـدرد آند بـورز» تثبـت تصنيــف 4 دول أوروبيــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» على علامات بريطانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال بلا تغيير لكنها قيمت آفاقها الاقتصادية بدرجات متفاوتة على أساس مدى انتشار وباء كوفيد-19 وإجراءات العزل التي فرضت لوقفه.

وقالت الوكالة إنها أبقت على تصنيف الدين الطويل الأمد لبريطانيا عند «ايه ايه»، ثالث أفضل درجة في مقياس «ستاندرد أند بورز». كما أبقت على تقديراتها لآفاق مستقرة. وأشارت إلى أن السلطات البريطانية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

إيطاليا تمتلك الاقتصاد المتنوع

وأبقت الوكالة على تصنيفها لدين إيطاليا التي تضررت كثيراً من جراء وباء كوفيد-19، عند «بي بي بي/‏‏ايه-2» مشددة على «اقتصاد متنوع جداً وغني» «ومستويات مديونية من القطاع الخاص الأدنى في مجموعة السبع». لكنها تحدثت عن آفاق سلبية ما يعني أنها لا تستبعد خفض التصنيف في الشهور المقبلة إذا تراجع وضع الدين.

وقالت «يمكننا خفض العلامات إذا لم ينجح الدين العام (...) في اتباع مسار تراجعي واضح في السنوات الثلاث المقبلة أو إذا حدث تدهور واضح في شروط الإقراض تصبح معها المالية العامة غير قابلة للاستمرار لعدم كفاية الإجراءات السياسية على مستوى منطقة اليورو».

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اليونان تستأنف النمو 2021

وخفضت «ستاندرد أند بورز» تقديراتها للآفاق الاقتصادية لليونان من «إيجابية إلى مستقرة»، بدون تغيير علامة دينها السيادي «بي بي-/‏‏بي» بسبب «الغموض الذي يلف مدة الوباء (...) وتأثيره على الاقتصاد». وأكدت أن اليونان ستستأنف في 2021 النمو.

وكان هذا البلد شهد بين 2010 و2018 أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث وخسر ربع إجمالي ناتجه الخام. لكنه شهد انتعاشاً تدريجياً منذ 2016 وكان يعول على نمو نسبته 2,4 في المئة في 2020. البرتغال نجحت في لجم الوباء

وخفضت الوكالة آفاق الاقتصاد في البرتغال بدون تغيير علامة الدين السيادي (بي بي بي/‏‏ايه-2). وقالت إن «السلطات الصحية البرتغالية نجحت في وقت مبكر جدا في تثبيت معدل الإصابات والوفيات» بكوفيد-19. واضافت «لكن الركود العالمي الحاد والواسع هذه السنة سيؤثر في الاقتصاد الصغير المفتوح للبرتغال».

(أ.ف.ب)