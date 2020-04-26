ترامب يقترح شراء الحكومة الوقود وتذاكر الطيران مقدّماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية كخيار محتمل في ظل سعيها إلى مساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد في ظل تفشي فيروس «كورونا».
وقال ترامب، متحدثاً بصحبة منوتشين خلال مناسبة بالبيت الأبيض، إنه يريد مساعدة قطاع النفط والغاز، واقترح إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدماً، وكذلك شراء تذاكر طيران مقدماً.
وقال منوتشين: «نبحث مجموعة كاملة من البدائل».
وتابع ترامب: إن روسيا والسعودية يمكنهما تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج وسط التخمة بسوق النفط في ظل الجائحة، مضيفاً: أن تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا تخفض الإنتاج، وكذلك كندا.
وقال الرئيس الأمريكي عن مثل تلك التخفيضات «ستكون طبيعية في هذه المرحلة». (رويترز)
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