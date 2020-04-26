شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تؤجل خطط تشغيل رحلاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قالت «الاتحاد للطيران» إنه نظراً لاستمرار الأوضاع الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة كورونا «كوفيد-19» حول العالم، وحيث لايزال تعليق رحلات الركاب المغادرة والقادمة إلى دولة الإمارات قائماً، «ستقوم الناقلة بتأجيل خططها حتى 16 مايو على أقل تقدير، نظراً للظروف المتواصلة».
وقالت الشركة في بيان: «كنا نأمل استئناف رحلات ركاب منتظمة في إطار شبكة وجهات محدودة اعتباراً من الأول من شهر مايو.. على الرغم من أنه لايزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءاً من تاريخ 16 مايو فما بعد، إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله، وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير قد يطرأ مستقبلاً».
وتواصل الشركة تسيير رحلات ركاب خاصة حول العالم، وبوتيرة متزايدة لإتاحة الفرصة للمسافرين العالقين بالعودة إلى ديارهم، إضافة إلى نقل البضائع الضرورية في عنبر شحن الطائرة مثل المواد سريعة التلف، والأدوية والمواد الطبية. كما تقوم بإجلاء المواطنين والعودة بهم إلى أبوظبي.
وتابع البيان: «تحرص «الاتحاد» على مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية. وسيتم الإعلان عن أي استئناف للرحلات عبر قنوات التواصل التابعة للشركة في حال رفع القيود المفروضة على السفر». وأكدت الناقلة التزامها ودعمها لعملائها حول العالم وتوفر لهم حلول سفر ملائمة خلال هذه الفترة.
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