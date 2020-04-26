اشتراطات وضوابط إعادة فتح عدد من الأنشطة في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» عدداً من الضوابط والاشتراطات لإعادة فتح عدد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، منها مراكز التسوق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب والشركات، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك؛ لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة.

وأصدرت الدائرة في هذا الشأن دليل «القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، بهدف ضمان سلامة وصحة المجتمع.

وأوضحت الضوابط أن برنامج التعقيم الوطني سيبقى مستمراً في الإمارة يومياً من الساعة العاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وسيتم استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسعة 30 في المئة في المواقع والمكاتب.

وسمحت الضوابط بإعادة فتح مراكز التسوق من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة العاشرة مساء، بشرط السماح لـ 30 في المئة فقط من إجمالي المتاجر في كل مركز تجاري بالعمل في الوقت نفسه.. وألّا تتجاوز المدة القصوى لزيارات المركز ثلاث ساعات، فيما يحظر دخول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

وأبقت الضوابط على قرار إغلاق غرف الصلاة وغرف تغيير الملابس ودور السينما، مع وجوب التزام الجميع بالمسافة الاجتماعية التي يبلغ طولها مترين أثناء أي نشاط خارج المنزل.

وتم السماح للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط، لكن وفق جدول مواعيد محددة، مع الالتزام بالشروط الوقائية والصحية.

وشددت الضوابط على أن ارتداء الأقنعة إلزامي، والقفازات اختياري، على أن تتاح أدوات التطهير والمطهرات على نطاق واسع عبر مختلف المرافق والمواقع.

وحظرت الضوابط التجمعات التي تزيد على 10 أشخاص في الأماكن الخاصة، فيما يجب على الأفراد عدم مغادرة المنزل لأكثر من 4 ساعات، مؤكدة أن الهيئات الرقابية ستتابع مدى التزام الأفراد في هذا الشأن.

وبالنسبة للمطاعم يسمح للعملاء بتناول الطعام بحد أقصي 30 في المئة من سعة المنفذ، في حين تحظر الشيشة والبوفيهات.. مع وجوب استخدام أدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة فقط.

وسمحت الضوابط بممارسة الرياضة بشكل فردي أو مع أحد أفراد الأسرة خارج المنزل لمدة ساعة واحدة في اليوم، بينما يحظر التمرين الجماعي.

وحظرت الضوابط أية تجمعات لأداء الشعائر الدينية، مع وجوب أدائها في المنزل، ولا يجب التبرع بأي طعام أو تقديمه مباشرة لأي شخص خارج الأسرة، باستثناء التبرعات تحت إشراف مباشر من السلطات المرخصة.

و دعت «اقتصادية عجمان» المنشآت إلى الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم والامتثال للاشتراطات استعداداً لموعد الإعلان الرسمي عن بدء مزاولة هذه الأنشطة.