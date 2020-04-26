شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب ارتفع استهلاك الإنترنت الأرضى عن المحمول بمصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة فى استهلاك خدمات الانترنت الأرضى مقارنة بالانترنت عبر الهاتف المحمول وسط استهلاك كثيف لنقل البيانات خلال فترة العزل المنزلى، و استحوذ استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة 87 % مقابل زيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 18 %.

ويرجع ذلك لتطبيق العمل و التعليم عن بعد و الذى يحتاج عادة لاستهلاك عالى لنقل البيانات لا يمكن ان يوفرها الانترنت عبر الهاتف المحمول وحده لاسباب خاصة بارتفاع تكاليف الباقات عبر الموبايل مقارنة بالانترنت الارضى المنزلى، و ايضا للاعتماد على الحاسات و الاجهزة المكتبية لانجاز العمل و التعليم عن بعد.

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ياتى ذلك على الرغم من صعوبة التخلى عن الهاتف المحمول، ألذى أصبح كل شيء فى حياة الناس خاصة فيما يتعلق بثورة التطبيقات، ولكن الظروف الحالية دفعت نحو الاعتماد على الاتصالات الأرضية التى يمكن اعتبارها منافسة او مكملة لخدمات المحمول فى تلك الفترة، وهو ما ظهر من زيادة مطردة بحجم الإشتراكات من أعداد غفيرة من المواطنين، لم يشهد له مثيل منذ سنوات.

و اظهرت ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID 19) عالميا اهمية دور التكنولوجيا بوقف التجمعات و تحفيز قطاعات كبيرة من البشر فى التواجد بمنازلهم لوقف انتشار الفيروس، سواء بتطبيق سياسة العمل من المنزل و التعليم عن بعد، و الحصول على خدماتهم الحكومية و المالية اونلاين، بالإضافة الى تسلية اوقاتهم باستخدام احدث التطبيقات المجانية للترفيه و مشاهدة المسلسلات وغيرها، ما يشير بان التكنولوجيا لم تعد للرفاهية فقط بل ايضا لاعبا كبيرا بادارة الازمات ليس فى مصر فقط ولكن العديد من دول العالم.

وكان آخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن ارتفاع كبير باشتراكات التليفون الأرضى وصلت الي 9 مليون اشتراك فى الربع الثالث من 2019، وذلك بفضل الاستثمار و التطوير فى البنية التحتية للاتصالات واتجاه الكثير من العملاء للأشتراك فى الإنترنت الأرضي و ألذى وصل حجم المشتركين فيه إلي 7.24 مليون اشتراك تستحوذ المصرية للاتصالات علي 85%من الحصة السوقية به، ولكن ومع فترة العزل المنزلى اتجهت اعداد غفيرة من المواطنين للأشتراك بخدمات التليفون الأرضى و ADSL.